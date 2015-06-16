Плахов Виктор
Место рождения
Дата рождения10.06.1934
Дата смерти16.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1934
Отец: Плахов Пётр
Мать: Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Плахов Александр
Мать ребёнка: Плахова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Татьяна
Мать ребёнка: Плахова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плахова Валентина
Смерть
16.06.2015