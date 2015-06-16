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Плахов Виктор

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Место рождения

Сорокино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

10.06.1934

Дата смерти

16.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1934

Отец: Плахов Пётр

Мать: Аграфена (Агриппина)

Сорокино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Плахов Александр

Мать ребёнка: Плахова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Татьяна

Мать ребёнка: Плахова Валентина

Сорокино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плахова Валентина

Смерть
16.06.2015
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