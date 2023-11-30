Плахова (Морозова) Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Александра (шура)
Рождение ребёнка
16.04.1956
Сын: Плахов Александр
Отец ребёнка: Плахов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Татьяна
Отец ребёнка: Плахов Виктор
Сорокино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плахов Виктор
Смерть
Неизвестно