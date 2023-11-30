Плахова (Морозова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахова (Морозова) Валентина

Место рождения

Подрезово, Мытищи, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Александра (шура)

Подрезово, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Плахов Александр

Отец ребёнка: Плахов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Татьяна

Отец ребёнка: Плахов Виктор

Сорокино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плахов Виктор

Смерть
Неизвестно
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