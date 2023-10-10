Левашев Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1910
Жена: Левашева Мария Яковлева
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1913
Мать ребёнка: Левашева Мария Яковлева
Рождение ребёнка
14.09.1916
Мать ребёнка: Левашева Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно