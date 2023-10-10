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Левашев Федор Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
05.11.1910

Жена: Левашева Мария Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1913

Сын: Левашев Герасим Федоров

Мать ребёнка: Левашева Мария Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Левашев Димитрий Федоров

Мать ребёнка: Левашева Мария Яковлева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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