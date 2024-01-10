Наталья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1912
Дочь: Шульга Параскева Мефодиевна
Отец ребёнка: Шульга Мефодий Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1914
Отец ребёнка: Шульга Мефодий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960