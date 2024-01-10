Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1988 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1912

Дочь: Шульга Параскева Мефодиевна

Отец ребёнка: Шульга Мефодий Федорович

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Шульга Иоан Мефодиевич

Отец ребёнка: Шульга Мефодий Федорович

Тихоновка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульга Мефодий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульга Мефодий Федорович

Смерть
Около 1960
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