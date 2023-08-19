Беднякова Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бедняков Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Рождение ребёнка
05.11.1882
Дочь: Беднякова Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедняков Николай Максимович
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедняков Александр Максимович
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бедняков Макар Максимович
Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно