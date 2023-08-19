Беднякова Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднякова Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бедняков Иван Максимович

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бедняков Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Рождение ребёнка
05.11.1882

Дочь: Беднякова Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Николай Максимович

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Александр Максимович

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Макар Максимович

Отец ребёнка: Бедняков Максим Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедняков Максим Логинович

Смерть
Неизвестно
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