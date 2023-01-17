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Lewicko Samuel S

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Место рождения

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Lewicko Zachar (Захар Адамов)

Мать: Ирина

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.02.1846

Жена: Катерина Петрова

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.12.1847

Сын: Lewicko Michel

Мать ребёнка: Катерина Петрова

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Helena T

Мать ребёнка: Катерина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna T

Мать ребёнка: Катерина Петрова

Смерть
Неизвестно
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