Lewicko Samuel S
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Lewicko Zachar (Захар Адамов)
Мать: Ирина
Бракосочетание
10.02.1846
Жена: Катерина Петрова
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.12.1847
Сын: Lewicko Michel
Мать ребёнка: Катерина Петрова
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Helena T
Мать ребёнка: Катерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna T
Мать ребёнка: Катерина Петрова
Смерть
Неизвестно