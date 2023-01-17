Матрена Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Козьма Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Понтелеев
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Понтелеева
Отец ребёнка: Понтелей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понтелей Петров
Смерть
Неизвестно