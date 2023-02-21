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Понтелей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петр Фомин

Мать: Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Козьма Понтелеев

Мать ребёнка: Матрена Леонова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Николай Понтелеев

Мать ребёнка: Матрена Леонова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Понтелеева

Мать ребёнка: Матрена Леонова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Леонова

Смерть
Неизвестно
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