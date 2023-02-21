Понтелей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петр Фомин
Мать: Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Козьма Понтелеев
Мать ребёнка: Матрена Леонова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Понтелеев
Мать ребёнка: Матрена Леонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Понтелеева
Мать ребёнка: Матрена Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Леонова
Смерть
Неизвестно