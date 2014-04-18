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Вичканов Артемий Геннадьевич
Вичканов Артемий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Вичканов Геннадий Петрович
1970 г.р.
Мать
Кундрик Наталья Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2014
Отец:
Вичканов Геннадий Петрович
Мать:
Кундрик Наталья Александровна
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