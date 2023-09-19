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Вичканов Геннадий Петрович

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

29.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1970

Отец: Вичканов Петр Григорьевич

Мать: Кривошеева Валентина Степановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
21.08.1997

Жена: Кундрик Наталья Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кундрик Наталья Александровна

Рождение ребёнка
18.04.2014

Сын: Вичканов Артемий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кундрик Наталья Александровна

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