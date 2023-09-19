Вичканов Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения29.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1970
Бракосочетание
21.08.1997
Рождение ребёнка
10.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кундрик Наталья Александровна
Рождение ребёнка
18.04.2014
Сын: Вичканов Артемий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кундрик Наталья Александровна