Шершнёв Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнёв Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1936

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2008
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