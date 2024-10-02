Leskinen / Leskin Ivan Andrejevich
Место рожденияPitkäranta, Impilahti, Finland
Дата рождения20.06.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859
Отец: Leskinen / Leskin Andrei Gerasiminpoika
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1884
Дочь: Grönberg (Leskinen / Leskin) Maria Ivanovna
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Rantamo (Gerasimov / Leskinen / Leskin) Pavel Ivanov
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно