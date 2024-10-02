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Leskinen / Leskin Ivan Andrejevich

Место рождения

Pitkäranta, Impilahti, Finland

Дата рождения

20.06.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859

Отец: Leskinen / Leskin Andrei Gerasiminpoika

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1884

Дочь: Grönberg (Leskinen / Leskin) Maria Ivanovna

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Rantamo (Gerasimov / Leskinen / Leskin) Pavel Ivanov

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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