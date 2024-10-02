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Grönberg (Leskinen / Leskin) Maria Ivanovna

Место рождения

Pitkäranta, Impilahti, Finland

Дата рождения

12.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884

Отец: Leskinen / Leskin Ivan Andrejevich

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grönberg Herman

Рождение ребёнка
17.05.1905

Дочь: Grönberg (Grönberg) Tyyne

Отец ребёнка: Grönberg Herman

Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Grönberg Teemu

Отец ребёнка: Grönberg Herman

Рождение ребёнка
18.09.1911

Сын: Grönberg Teuvo Herman

Отец ребёнка: Grönberg Herman

Смерть
Неизвестно

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