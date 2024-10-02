Grönberg (Leskinen / Leskin) Maria Ivanovna
Место рожденияPitkäranta, Impilahti, Finland
Дата рождения12.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884
Отец: Leskinen / Leskin Ivan Andrejevich
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Grönberg Herman
Рождение ребёнка
17.05.1905
Дочь: Grönberg (Grönberg) Tyyne
Отец ребёнка: Grönberg Herman
Рождение ребёнка
06.10.1907
Сын: Grönberg Teemu
Отец ребёнка: Grönberg Herman
Рождение ребёнка
18.09.1911
Отец ребёнка: Grönberg Herman
Смерть
Неизвестно