Берговин Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти23.02.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: Вишневская Александра Семеновна
Мать ребёнка: Евфросинья (Феодосия)
Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья (Феодосия)
Смерть
23.02.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан