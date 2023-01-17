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Берговин Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

23.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Вишневская Александра Семеновна

Мать ребёнка: Евфросинья (Феодосия)

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья (Феодосия)

Смерть
23.02.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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