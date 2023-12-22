Демин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения23.02.1884
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1884
Отец: Демин Степан Иосифович
Крещение
26.02.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1909
Жена: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
07.08.1910
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
06.10.1911
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Демин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
20.09.1918
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923