Демин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Михаил Степанович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1884

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

1910 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1884

Отец: Демин Степан Иосифович

Мать: Демина Степанида Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.02.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1909

Жена: Демина Елена Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Демин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Демин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1918

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Елена Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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