(Савельева) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савельева) Васса

Место рождения

д.Ново, Кувшиновский р-н, Тверская обл.

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Иванова) Параскева

Отец ребёнка: Ермолов Иван

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иванов Антон

Отец ребёнка: Ермолов Иван

Рождение ребёнка
11.03.1809

Сын: Хрисанф Иванов

Отец ребёнка: Ермолов Иван

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тарас Иванов

Отец ребёнка: Ермолов Иван

Смерть
Неизвестно

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