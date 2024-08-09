(Савельева) Васса
Место рожденияд.Ново, Кувшиновский р-н, Тверская обл.
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Иванова) Параскева
Отец ребёнка: Ермолов Иван
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иванов Антон
Отец ребёнка: Ермолов Иван
Рождение ребёнка
11.03.1809
Сын: Хрисанф Иванов
Отец ребёнка: Ермолов Иван
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тарас Иванов
Отец ребёнка: Ермолов Иван
Смерть
Неизвестно