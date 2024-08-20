Прокопьев Моисей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Прокопьев Трофим Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1857
Сын: Прокопьев Перфиль Моисеевич
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
09.06.1860
Дочь: (Прокопьева) Акилина Моисеевна
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Прокопьев Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
18.05.1861
Дочь: (Прокопьева) Феврония Моисеевна
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
16.05.1863
Дочь: (Прокопьева) Елена Моисеевна
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прокопьев Архип Моисеевич
Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно