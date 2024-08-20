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Прокопьев Моисей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Прокопьев Трофим Еремеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
02.11.1857

Сын: Прокопьев Перфиль Моисеевич

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1860

Дочь: (Прокопьева) Акилина Моисеевна

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Прокопьев Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
18.05.1861

Дочь: (Прокопьева) Феврония Моисеевна

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
16.05.1863

Дочь: (Прокопьева) Елена Моисеевна

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прокопьев Архип Моисеевич

Мать ребёнка: Прокопьева Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно

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