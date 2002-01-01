Кошкадерова Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкадерова Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Кошкадеров Петр

Отец ребёнка: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Смерть
2007
Тольятти
Похороны
Неизвестно
Тольятти
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