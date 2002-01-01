Кошкадерова Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кошкадеров Петр
Отец ребёнка: Кошкадеров Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Тольятти
Похороны
Неизвестно
Тольятти