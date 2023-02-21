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Кошкадеров Андрей Терентьевич

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Место рождения

Емантаево

Дата рождения

15.10.1915

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1915

Отец: Кошкадеров Терентий Дмитриевич

Мать: Кошкадерова Дарья

Емантаево
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Кошкадеров Петр

Мать ребёнка: Кошкадерова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкадерова Наталия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкадерова Наталия Васильевна

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Емантаево
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