Кошкадеров Андрей Терентьевич
Место рожденияЕмантаево
Дата рождения15.10.1915
Дата смерти1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1915
Отец: Кошкадеров Терентий Дмитриевич
Мать: Кошкадерова Дарья
Емантаево
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кошкадеров Петр
Мать ребёнка: Кошкадерова Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Емантаево