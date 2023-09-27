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Вислов Ермолай Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Вислов Иоанн Павлов

Мать: Вислова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Вислова Лукерья Ермолаева

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вислова Авдотья Ермолаева

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вислов Трофим Ермолаев

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вислов Семен Ермолаев

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вислов Стефан Ермолаев

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вислов Федор Ермолаев

Мать ребёнка: Вислова Анна Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислова Анна Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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