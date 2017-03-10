(Федосова) Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосова) Екатерина Игоревна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.07.1982

Дата смерти

10.03.2017

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.03.2017
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