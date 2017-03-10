(Федосова) Екатерина Игоревна
Место рождения
Дата рождения11.07.1982
Дата смерти10.03.2017
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2017