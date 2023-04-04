Бахметев Григорий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахметев Григорий Аркадьевич

Бахметев Григорий Аркадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1787

Отец: Бахметев Аркадий Иванович

Мать: Бахметева Мария Иоганновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close