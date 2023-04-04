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Бахметев Григорий Аркадьевич
Бахметев Григорий Аркадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.1787
Пол
Мужской
Отец
Бахметев Аркадий Иванович
1755 г.р.
Мать
Бахметева (Нейборг) Мария Иоганновна
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1787
Отец:
Бахметев Аркадий Иванович
Мать:
Бахметева Мария Иоганновна
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