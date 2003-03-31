Белоусов Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1937

Дата смерти

31.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1972

Дочь: Толкачева Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Белоусова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Юрий Вячеславович

Мать ребёнка: Белоусова Валентина Михайловна

Смерть
31.03.2003
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