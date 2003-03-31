Белоусов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1937
Дата смерти31.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1972
Дочь: Толкачева Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Белоусова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Юрий Вячеславович
Мать ребёнка: Белоусова Валентина Михайловна
Смерть
31.03.2003