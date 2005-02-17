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Крестьянинов Анатолий Васильевич

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

27.05.1939

Дата смерти

17.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Крестьянинов Василий Иванович

Мать: Крестьянинова Мария Ивановна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1987

Дочь: Крестьянинова Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Крестьянинова Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Крестьянинова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянинова Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Межправительственной экономической организации Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — Штаб-квартира в Москве.
Смерть
17.02.2005
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