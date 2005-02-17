Крестьянинов Анатолий Васильевич
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения27.05.1939
Дата смерти17.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Москва, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1987
Дочь: Крестьянинова Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Крестьянинова Ольга Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Межправительственной экономической организации Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — Штаб-квартира в Москве.
Смерть
17.02.2005