Устинов Виктор Трофимович
Место рождения
Дата рождения05.01.1937
Дата смерти14.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937
Отец: Устинов Трофим
Рождение ребёнка
26.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинова Нина Никитична
Рождение ребёнка
09.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинова Нина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинова Нина Никитична
Смерть
14.06.2001