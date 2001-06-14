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Устинов Виктор Трофимович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.01.1937

Дата смерти

14.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1937

Отец: Устинов Трофим

Мать: Устинова Евдокия Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинова Нина Никитична

Рождение ребёнка
09.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинова Нина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Нина Никитична

Смерть
14.06.2001
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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