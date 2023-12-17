Устинов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1928

Сын: Устинов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.12.1934

Сын: Устинов Валентин Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1937

Сын: Устинов Виктор Трофимович

Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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