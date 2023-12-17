Устинов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1928
Сын: Устинов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.12.1934
Сын: Устинов Валентин Трофимович
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.01.1937
Сын: Устинов Виктор Трофимович
Мать ребёнка: Устинова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно