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Каплун Роман Валерьевич
Каплун Роман Валерьевич
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Место рождения
Зеленодольск
, Дніпропетровська область
Дата рождения
13.02.1998
Пол
Мужской
Отец
Каплун Валерий Владимирович
1963 г.р.
Мать
Каплун (Нагорная) Зинаида Ивановна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1998
Отец:
Каплун Валерий Владимирович
Мать:
Каплун Зинаида Ивановна
Зеленодольск
, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1998
Зеленодольск
, Дніпропетровська область
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