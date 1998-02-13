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Каплун Роман Валерьевич

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Место рождения

Зеленодольск, Дніпропетровська область

Дата рождения

13.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1998

Отец: Каплун Валерий Владимирович

Мать: Каплун Зинаида Ивановна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1998
Зеленодольск, Дніпропетровська область
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