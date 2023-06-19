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Каплун Валерий Владимирович

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

17.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Место жительства
С 1963
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Между 1981 и 1988

Жена: Каплун Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1988

Сын: Каплун Назар Валерьевич

Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.04.1990

Дочь: Неборак Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна

Зеленодольск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.02.1998

Сын: Каплун Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна

Зеленодольск, Дніпропетровська область