Каплун Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1963
Бракосочетание
Между 1981 и 1988
Жена: Каплун Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1988
Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1990
Дочь: Неборак Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1998
Мать ребёнка: Каплун Зинаида Ивановна