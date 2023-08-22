Нехорошев Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1887
Рождение ребёнка
28.05.1894
Сын: Нехорошев Иван Константинович
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Рождение ребёнка
29.10.1895
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Место жительства
1895
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Рождение ребёнка
18.05.1899
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Рождение ребёнка
07.07.1900
Сын: Нехорошев Прокопий Константинович
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Нехорошев Василий Константинович
Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна
Смерть
Неизвестно