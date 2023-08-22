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Нехорошев Константин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1887

Жена: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Рождение ребёнка
28.05.1894

Сын: Нехорошев Иван Константинович

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.10.1895

Сын: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1895
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.05.1899

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.07.1900

Сын: Нехорошев Прокопий Константинович

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Нехорошев Василий Константинович

Мать ребёнка: Нехорошева Зиновия Филимоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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