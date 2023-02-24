Тарасова Пелагея Ивановна
Место рожденияДеревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Иван Яковлевич
Мать: не указана
Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
16.10.1866
Рождение ребёнка
25.07.1878
Сын: Тарасов (однодворец) Степан Васильевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Мария Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Василий Петрович
Смерть
Неизвестно