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Тарасова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Иван Яковлевич

Мать: не указана

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
16.10.1866

Муж: Тарасов (однодворец) Василий Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1878

Сын: Тарасов (однодворец) Степан Васильевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Василий Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Мария Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Василий Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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