Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Рокотушка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно