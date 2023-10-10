Шидловский Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
03.04.1952
Дочь: Шидловская Анна Владимировна
Мать ребёнка: Шидловская Ирина Алексеевна
Кенитра, Марокко
Второе имя - София.
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Мартен Дю Боск Мария Владимировна
Мать ребёнка: Шидловская Ирина Алексеевна
Кенитра, Марокко
Второе имя - Нина.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно