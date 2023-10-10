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Шидловский Владимир Сергеевич

Место рождения

Марсель

Дата рождения

31.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923

Отец: Шидловский Сергей Николаевич

Мать: Шидловская Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
1951

Жена: Шидловская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Шидловская Анна Владимировна

Мать ребёнка: Шидловская Ирина Алексеевна

Кенитра, Марокко
Второе имя - София.
Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Мартен Дю Боск Мария Владимировна

Мать ребёнка: Шидловская Ирина Алексеевна

Кенитра, Марокко
Второе имя - Нина.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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