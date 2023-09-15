Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна

Место рождения

Марсель

Дата рождения

06.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Муж: Шидловский Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Шидловская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич

Кенитра, Марокко
Второе имя - София.
Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Мартен Дю Боск Мария Владимировна

Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич

Кенитра, Марокко
Второе имя - Нина.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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