Шидловская (Головина) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
03.04.1952
Дочь: Шидловская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич
Кенитра, Марокко
Второе имя - София.
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Мартен Дю Боск Мария Владимировна
Отец ребёнка: Шидловский Владимир Сергеевич
Кенитра, Марокко
Второе имя - Нина.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно