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Кушкин Исаак Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Кушкин Федор Иванович

Мать: Кушкина Анастасия

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кушкин Петр Исаакович

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кушкин Полят Исааков

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Апраксия Исааковна

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталья Исааковна

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Исааковна

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кушкин Никонор Исаакович

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Варвара Исааковна

Мать ребёнка: Кушкина Варвара

Семенково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушкина Варвара

Смерть
После 1834
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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