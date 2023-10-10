Кушкин Исаак Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Кушкин Федор Иванович
Мать: Кушкина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кушкин Полят Исааков
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Апраксия Исааковна
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталья Исааковна
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Исааковна
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Варвара Исааковна
Мать ребёнка: Кушкина Варвара
Семенково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушкина Варвара
Смерть
После 1834