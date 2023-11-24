Кошелец Прокопий Афонасьевич
Место рожденияЕкатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кошелец Афанасий Прокопьевич
Мать: Мария Григорьевна
Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: не указана
Сталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец
Смерть
1943