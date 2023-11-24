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Кошелец Прокопий Афонасьевич

Место рождения

Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кошелец Афанасий Прокопьевич

Мать: Мария Григорьевна

Екатеринославская губ. Мариупольский уезд Сретенская волость с.Крестовское
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кошелец Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Сталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец
Смерть
1943
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