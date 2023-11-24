Кошелец Иван Прокопьевич
Место рожденияСталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец
Дата рождения1928
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кошелец Прокопий Афонасьевич
Мать: не указана
Сталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец
Рождение ребёнка
04.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Волгоградская обл.Новоаннинский р-н с.Панфилово
Смерть
1993