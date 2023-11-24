Кошелец Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелец Иван Прокопьевич

Кошелец Иван Прокопьевич

avatar

Место рождения

Сталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец

Дата рождения

1928

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кошелец Прокопий Афонасьевич

Мать: не указана

Сталинградская обл.Киквидзенский р-н х.Красный Боец
Рождение ребёнка
04.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Волгоградская обл.Новоаннинский р-н с.Панфилово
Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close