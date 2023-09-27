Трубецкая (Березовская) Н. И. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Березовская) Н. И.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Крепостная князя Трубецкого.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Трубецкая Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
При рождении записана под фамилией матери. После смерти жены в июле 1761 года, князь Пётр Трубецкой имел несколько любовниц из крепостных, одна из которых родила ему дочь Анастасию, впоследствии узако... Показать все
Бракосочетание
12.11.1789

Муж: Трубецкой Пётр Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бывшая крепостная и любовница. Князь Трубецкой не только отпустил на волю родню новой жены, но и завещал Анастасии часть общего имущества.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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