Трубецкая (Березовская) Н. И.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостная князя Трубецкого.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Трубецкая Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Трубецкой Пётр Никитич
При рождении записана под фамилией матери. После смерти жены в июле 1761 года, князь Пётр Трубецкой имел несколько любовниц из крепостных, одна из которых родила ему дочь Анастасию, впоследствии узако... Показать все
Бракосочетание
12.11.1789
Бывшая крепостная и любовница. Князь Трубецкой не только отпустил на волю родню новой жены, но и завещал Анастасии часть общего имущества.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно