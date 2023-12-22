Трубецкая (Березовская) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Трубецкой Пётр Никитич
Мать: Трубецкая Н. И.
При рождении записана под фамилией матери. После смерти жены в июле 1761 года, князь Пётр Трубецкой имел несколько любовниц из крепостных, одна из которых родила ему дочь Анастасию, впоследствии узако... Показать все
Место жительства
12.11.1789
Узаконена князем после его венчания с Н.И. Березовской. Получила в наследство от отца часть его имущества, фамилию и титул княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно