Трубецкая (Березовская) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Березовская) Анастасия Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Трубецкой Пётр Никитич

Мать: Трубецкая Н. И.

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
При рождении записана под фамилией матери. После смерти жены в июле 1761 года, князь Пётр Трубецкой имел несколько любовниц из крепостных, одна из которых родила ему дочь Анастасию, впоследствии узако... Показать все
Место жительства
12.11.1789
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Узаконена князем после его венчания с Н.И. Березовской. Получила в наследство от отца часть его имущества, фамилию и титул княжна.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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