Березина Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1818

Дочь: Матрона Анисимовна

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Березин Петр Анисимович

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.05.1822

Дочь: Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.10.1823

Дочь: Малахова Прасковья Анисимовна

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
16.02.1825

Сын: Березин Федор Анисимович

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.06.1827

Сын: Березин Иван Анисимович

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
20.05.1830

Дочь: Агрфена Анисимовна

Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Анисим Дмитриевич

Смерть
После 1858
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
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