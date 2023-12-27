Березина Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1818
Дочь: Матрона Анисимовна
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.05.1822
Дочь: Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.10.1823
Дочь: Малахова Прасковья Анисимовна
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
16.02.1825
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
21.06.1827
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
20.05.1830
Дочь: Агрфена Анисимовна
Отец ребёнка: Березин Анисим Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское