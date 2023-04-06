Шейдин Матвей Николаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
26.06.1898
Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1907
Сын: Шейдин Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1908
Дочь: Пелагия Матвеева
Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1912
Мать ребёнка: Шейдина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Дария Иванова
Смерть
Неизвестно