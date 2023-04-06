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Шейдин Матвей Николаев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Шейдин Николай Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Шейдин Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1908

Дочь: Пелагия Матвеева

Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Шейдин Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Юлия

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Дария Иванова

Смерть
Неизвестно
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