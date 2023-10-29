Шахтин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахтина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шахтина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Шахтина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахтина Марианна Николаевна
Мать ребёнка: Шахтина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахтина Елизавета