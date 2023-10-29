Шахтин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахтин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шахтин Михаил Владимирович

Мать: Шахтина Новолоцкая Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахтина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шахтина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Шахтина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахтина Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Шахтина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахтина Елизавета

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