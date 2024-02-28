Шахтина (Новолодская) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1924
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924
Рождение ребёнка
05.11.1948
Дочь: Киселева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахтина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахтин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович