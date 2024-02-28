Шахтина (Новолодская) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахтина (Новолодская) Вера Васильевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

10.09.1924

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924

Отец: Новолодский Василий Дмитриевич

Мать: Новолодская Домна Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.11.1948

Дочь: Киселева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахтина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахтин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шахтин Михаил Владимирович

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