Мавра Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1895
Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Попечители: по жениху: из деревни Семьеново крестьяне Пётр Стефанов и Прокопий Андреев по невесте: из деревни Крючкова Василий и Матвей Стефановы
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
06.02.1905
Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Фёдор Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Сергей Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Мария Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович
Смерть
Неизвестно