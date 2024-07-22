Мавра Стефановна Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Стефановна

Место рождения

Крючково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Крючково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Георгий (Егор) Стефанович

Владычня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Попечители: по жениху: из деревни Семьеново крестьяне Пётр Стефанов и Прокопий Андреев по невесте: из деревни Крючкова Василий и Матвей Стефановы
Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1905

Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Сергей Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Мария Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Стефанович

Семьеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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