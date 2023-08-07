Громова Акулина Васильевна
Место рожденияМуром
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Муром
Бракосочетание
23.04.1879
Рождение ребёнка
15.11.1881
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Рождение ребёнка
27.11.1886
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Рождение ребёнка
20.02.1890
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Рождение ребёнка
03.07.1892
Дочь: Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Рождение ребёнка
27.02.1899
Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно