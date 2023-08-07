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Громова Акулина Васильевна

Место рождения

Муром

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром
Бракосочетание
23.04.1879

Муж: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
15.11.1881

Сын: Громов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
27.11.1886

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
20.02.1890

Сын: Громов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
03.07.1892

Дочь: Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Громов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Громов Козьма Нестерович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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