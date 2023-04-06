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Грызлова (Горшенина) Мавра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1873

Отец: Горшенинъ Яковъ

Мать: Горшенина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.07.1893

Муж: Грызловъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Грызловъ Кузьма

Отец ребёнка: Грызловъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Грызловъ Василий

Отец ребёнка: Грызловъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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