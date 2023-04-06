Грызлова (Горшенина) Мавра
Место рождения
Дата рождения23.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1873
Отец: Горшенинъ Яковъ
Мать: Горшенина Татьяна
Бракосочетание
05.07.1893
Муж: Грызловъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1894
Сын: Грызловъ Кузьма
Отец ребёнка: Грызловъ Николай
Рождение ребёнка
02.12.1895
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Николай
Рождение ребёнка
02.04.1898
Сын: Грызловъ Василий
Отец ребёнка: Грызловъ Николай