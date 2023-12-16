(Балашова) (Предп.) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балашова) (Предп.) Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашов Михаил Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Перкин Павел Елисеевич

Михайловка, Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перкин Павел Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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