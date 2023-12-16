(Балашова) (Предп.) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балашов Михаил Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Перкин Павел Елисеевич
Михайловка, Степно-Дурасовская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно