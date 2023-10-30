Лейман (Граф) Тереза Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1902
Дата смерти28.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1902
Отец: Гнеушев Игнат Павлович
Мать: Гнушева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
28.08.1931
Сын: Лейман Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лейман Александр Андреевич
Смерть
28.12.1982
Томск, город Томск, Томская область
Сердечная недостаточность. Атеросклеротический кардиосклероз