Лейман (Граф) Тереза Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейман (Граф) Тереза Яковлевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

22.03.1902

Дата смерти

28.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1902

Отец: Гнеушев Игнат Павлович

Мать: Гнушева Марфа Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.08.1931

Сын: Лейман Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лейман Александр Андреевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.12.1982
Томск, город Томск, Томская область
Сердечная недостаточность. Атеросклеротический кардиосклероз
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