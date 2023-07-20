Бабиков Потап Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиков Потап Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Максимова Анна Потаповна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Раиса Потаповна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Нина Потаповна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Геннадий Потапович

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно