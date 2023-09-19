Хмелевская (Богомолова) Елена
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость
Дата рождения25.04.1899
Дата смерти19.09.1968
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1899
Отец: Богомолов Владимир
Мать: Богомолов Елена
Курская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость
Бракосочетание
1925
Муж: Хмелевский Владимир
Рождение ребёнка
24.06.1926
Дочь: Коняева Людмила
Отец ребёнка: Хмелевский Владимир
г.Белая Церковь
Смерть
19.09.1968
г.Курск