Хмелевская (Богомолова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Богомолова) Елена

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость

Дата рождения

25.04.1899

Дата смерти

19.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1899

Отец: Богомолов Владимир

Мать: Богомолов Елена

Курская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость
Бракосочетание
1925

Муж: Хмелевский Владимир

Рождение ребёнка
24.06.1926

Дочь: Коняева Людмила

Отец ребёнка: Хмелевский Владимир

г.Белая Церковь
Смерть
19.09.1968
г.Курск
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