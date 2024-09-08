Богомолов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомолов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1899
Дочь: Хмелевская Елена
Мать ребёнка: Богомолов Елена
Курская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость
Рождение ребёнка
27.06.1900
Сын: Богомолов Николай
Мать ребёнка: Богомолов Елена
Тимский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1902
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Богомолов Елена
Тимский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1905
Сын: Богомолов Петр
Мать ребёнка: Богомолов Елена
Тимский уезд Курской губернии
Смерть
Неизвестно