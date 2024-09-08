Богомолов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомолов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1899

Дочь: Хмелевская Елена

Мать ребёнка: Богомолов Елена

Курская губерния, Тимский уезд, Крестищенская волость
Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Богомолов Николай

Мать ребёнка: Богомолов Елена

Тимский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Богомолов Елена

Тимский уезд Курской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1905

Сын: Богомолов Петр

Мать ребёнка: Богомолов Елена

Тимский уезд Курской губернии
Смерть
Неизвестно

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